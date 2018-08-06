Аптека не смогла убедить суд в том, что «Продадим всегда дешевле» – это такая вывеска

Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить иск ООО «Грация +» к МКУ «Альтернатива», которое осуществляет контроль за размещением наружной рекламы на территории Таганрога. Фарморганизация требовала признать незаконными действия предприятия по демонтажу вывески и обязать «Альтернативу» вернуть все на прежнее место.

Предметом спора стала конструкция на здании, где размещается «Дешевая аптека», с надписью «Продадим всегда дешевле, если назовете цену конкурента». По мнению представителей ООО «Грация +», она является информационной вывеской, указывающей на род деятельности организации. Однако суд с этим доводом не согласился и признал конструкцию рекламной. Поскольку разрешение на размещение рекламы аптека не получала, то предписание демонтировать конструкцию, выданное ООО «Грация +2» в апреле этого года, совершенно легитимно. Фармпредприятие требование это проигнорировало, и в мае реклама была демонтирована силами МКУ «Альтернатива» в принудительном порядке. Компания была уведомлена об этих работах и предупреждена о необходимости забрать рекламную конструкцию.

Вместо этого аптечная организация обратилась в суд, который принял сторону городских властей.

Решение Арбитражного суда Ростовской области в силу не вступило.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»