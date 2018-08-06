В Англии введут презумпцию согласия на донорство органов

Чтобы стимулировать донорство органов, правительство Великобритании планирует изменить порядок этой процедуры и ввести презумпцию согласия. Согласно ей, каждый совершеннолетний житель страны станет потенциальным посмертным донором органов в случае, если он предварительно не оформил письменный отказ. Ожидается, что это правило начнет работать весной 2020 года.

По новой схеме потенциальными донорами органов не смогут стать лица, которые проживали в Англии менее 12 месяцев перед смертью, а также те, кто «из-за ограниченности умственных/психических способностей не может понять планируемые изменения». Сейчас в Англии действует так называемая презумпция несогласия – при этой системе жители страны, желающие стать посмертными донорами органов и тканей, должны при жизни написать соответствующее заявление.

Те, кто не желает жертвовать органы после своей смерти, должны зарегистрировать отказ в специальном реестре Национальной службы здравоохранения (NHS). Сделать это можно через веб-сайт, по горячей линии, а с декабря 2018 года – через специальное приложение NHS.

В реестре также можно будет указать свои религиозные и культурные убеждения. Власти Великобритании предоставляют 12-месячный «период перехода», чтобы каждый житель смог обсудить с близкими свои условия для дотации. «Семья будет иметь возможность предоставить информацию, если их близкий не хотел жертвовать свои органы или зарегистрированное решение было неокончательным», – поясняют в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения правительства Великобритании.

Инициатива поступила в парламент в июле 2017 года, ожидается, что в Палату общин она вернется этой осенью. Власти обязуются провести масштабную медиакампанию, чтобы повысить осведомленность о новом порядке этой процедуры.

Как подсчитал NHS Blood and Transplant (Общественный совет при Минздраве Великобритании, ответственный за вопросы донорства органов и препаратов крови. – Vademecum), на конец марта 2018 года более 5 тысяч англичан стояло в очереди на трансплантацию органов, однако к тому моменту за год было проведено лишь 3,3 тысячи операций. «Мы верим, что эти изменения позволят ежегодно сохранить жизнь еще 700 человек», – заявил Джеки Дойл-Прайс, заместитель госсекретаря по вопросам психического здоровья и неравенства. Ранее NHS пыталась увеличить число доноров, отменив необходимость согласовывать процедуру с родственниками человека, который выразил согласие стать донором.

Уэльс ввел презумпцию согласия при донорстве органов еще в декабре 2015 года, также на эту систему планирует перейти Шотландия.

В России уже более пяти лет Минздрав работает над законопроектом о донорстве, который внесли в Главное правовое управление президента в декабре 2017 года. Согласно ему, в стране должны создать защищенные закрытые регистры с данными о людях, нуждающихся в органах, и так называемый «регистр волеизъявления». В нем каждый человек сможет выразить свое согласие либо несогласие на донорство органов после смерти. Сейчас в России действует презумпция согласия, если при жизни умерший или его близкие родственники не заявляли, что они не согласны на донорство.

Также в проекте хотят разрешить детское донорство органов, если оба родителя или опекуна выразят согласие. «Он [закон. – Vademecum] нужен, потому что до сих пор действующее законодательство не позволяет нам осуществлять посмертное донорство у детей. И мы вынуждены, для того чтобы спасать наших детей, возить их в Италию или Индию – две страны, которые согласились нам помочь», – говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Источник: Департамент здравоохранения и социального обеспечения Правительства Великобритании

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