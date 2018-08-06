Опрос: фармкомпании назвали преференции на госзакупках эффективными

Компания Deloitte выяснила, как отечественные и иностранные фармкомпании оценивают обстановку на российском рынке. Более половины респондентов сочли приоритетными протекционистские меры поддержки российских игроков на госзакупках – ограничение или запрет участия иностранных производителей в конкурсах.

В опросе участвовали 52 компании, из них только 25% российские, половина иностранные и еще 25% – те, что имеют в России собственное или контрактное производство. Были среди респондентов и фармдистрибьюторы.

Из них 63% сочли наиболее эффективным правило «Третий лишний», предполагающее преференции на госзакупках для отечественных компаний. Этот показатель увеличился на 27 процентных пунктов. В 2017 году участники аналогичного опроса называли приоритетным стимулирование иностранных компаний льготами и преференциями создания в России производства полного цикла. Теперь эту меру считают эффективной только 29% респондентов.

Как отмечают в Deloitte, пока игрокам не удалось в полной мере оценить эффект от специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Первый такой контракт был заключен в конце 2017 года, в настоящее время СПИКи есть у AstraZeneca, Sanofi, «Герофарма», «Биокада», «НоваМедики». Недавно межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила подписание СПИК между шведской Octapharma и «Фармимэксом». Планировал это сделать и принадлежащий Abbott «Верофарм».

Источник: Коммерсантъ

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