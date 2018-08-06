Минздрав Подмосковья возьмет в лизинг УЗИ-сканеры на 1,3 млрд рублей

Министерство здравоохранения Московской области готовит закупку ультразвукового оборудования на общую сумму 1,343 млрд рублей. Ведомство планирует взять в лизинг сроком на 1,5 года 309 УЗИ-сканеров для медучреждений региона.

По размещенным на сайте госзакупок данным, победитель конкурса получит контракт до 2021 года, первоначальный взнос за оборудование составит 113 млн рублей, затем платежи будут вноситься равными долями по 410 млн рублей.

Как пояснили Vademecum в региональном Минздраве, в случае успешного проведения конкурсных процедур, оборудование в подмосковные медучреждения будет поставлено уже осенью 2018 года. Точную спецификацию аппаратуры, равно как и конкретные адреса поставки, ведомство не раскрывает.

Не исключено, что на участие в конкурсе будет претендовать «дочка» Сбера – компания «Сбербанк Лизинг», заключившая в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере лизинга медицинской аппаратуры с компанией Philips. Участники партнерства рассчитывают создать наиболее гибкие и выгодные условия приобретения оборудования учреждениями здравоохранения. В числе преимуществ подобного формата стороны называли реализацию сервисной поддержки в течение всего срока лизингового контракта, которая будет включать в себя не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей.

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