Онкопрепарат Нинларо может войти в перечень ЖНВЛП и «Семь нозологий»

Вопрос о включении препарата для лечения множественной миеломы Нинларо (иксазомиб) в перечни ЖНВЛП и программы «Семь нозологий» планируется вынести на комиссию Минздрава в сентябре, рассказали Vademecum несколько участников рынка.

Японская Takeda зарегистрировала Нинларо в России в 2017 году, а до конца 2018 года намерена локализовать стадию производства готовой лекарственной формы препарата на своем заводе в Ярославле. Символический запуск участка производства Нинларо состоялся на российском предприятии 1 августа.

Иксазомиб применяется в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном для лечения пациентов с множественной миеломой, получивших как минимум одну линию предшествующей терапии.

Леналидомид – лидер по объему расходов в «Семи нозологиях». По данным Vademecum, Минздрав в 2017 году потратил на его закупку больше всего средств из бюджета программы – 5,54 млрд рублей. Сейчас в программу вместе с леналидомидом включено пять препаратов от злокачественных заболеваний крови.

Тендеры по закупке иксазомиба от Takeda стартовали этим летом. Согласно zakupki.gov.ru, власти Москвы приобрели препарат по 91,7 тысячи рублей за капсулу 4 мг, администрация Хабаровского края – по 29,2 тысячи рублей за 1 мг. Победителями региональных аукционов стали компании «Фармлига» и «Ланцет».

Стоимость упаковки Нинларо будет близка к расценкам Департамента здравоохранения Москвы – около 270 тысяч рублей, говорит источник, близкий к одному из дистрибьюторов. По его словам, исходя из этой цены стоимость годового курса иксазомиба будет ниже, чем курсы других препаратов от этого заболевания.

В числе гостей, приехавших на запуск участка производства Нинларо 1 августа, был только один представитель дистрибьюторской компании – президент «СИА Груп» Сергей Пивень. В «СИА» не скрывают интереса к партнерству по Нинларо, в том числе более активной интеграции на рынок «Семи нозологий».

«У «СИА» есть прямой контракт на дистрибуцию препаратов компании Takeda. Мы также заинтересованы в дистрибуции и этого препарата. Рассматриваем такую возможность», – сообщили Vademecum в «СИА». Дистрибьютор после долгого перерыва вернулся на рынок «Семи нозологий» в 2017 году. Тогда близкое к дистрибьютору ООО «Торговый дом «Фарм-Центр» выиграло несколько лотов на поставку бортезомиба на общую сумму 788 млн рублей.

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