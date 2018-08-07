«Новосибирская аптечная сеть» запускает аптечный магазин

МП «НАС» 27 июля официально открыло в Новосибирске новый торговый формат — аптечный магазин «Настоящее от природы». Помещение общей площадью 95 м2 разделено на две части — аптека и фитобар с магазином товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой. «Муниципальные аптеки могут не только работать в формате социальных цен, но и в премиальной нише. Мы возрождаем исторические функции аптеки, когда она была не просто прилавком для отпуска медикаментов, а местом формирования культуры потребления товаров для поддержания здорового образа жизни», — рассказал директор сети Владимир Машанов. Руководитель «НАС» говорит, что этот проект уже показывает востребованность среди новосибирцев. Для предприятия он должен стать еще одним способом повысить финансовые результаты работы.

«Фармацевтический вестник»