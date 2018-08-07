Правительство актуализировало перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов

Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий перечень субстанций и методов, запрещенных для использования в спорте. В 2018 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещенный список 2018» (Запрещенный список 2018). Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 года №879 перечень приводится в соответствие с Запрещенным списком 2018, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Подписанным документом вносятся изменения в Постановление Правительства РФ №339 от 28.03.2017 г. «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301 и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В частности, в раздел «Гормоны и модуляторы метаболизма» внесен мельдоний, из-за употребления которого были наказаны многое российские спортсмены.

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