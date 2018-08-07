Фиктивная разработка лекарств обошлась в 101 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база», возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году между обвиняемым, будучи в должности генерального директора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации были заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по разработке технологии и организации производства биотехнологических жизненно необходимых и важнейших двух лекарственных средств, не производимых отечественными производителями и не защищенных патентами иностранных компаний на территории Российской Федерации.

В ходе исполнения государственных контрактов с 2012 по 2014 года работники ОАО «ОНОПБ» сообщили генеральному директору, что имеющиеся штаммы-продуценты не проявляют необходимой активности для получения субстанции, в следствии чего наработать и провести контроль качества образцов субстанции двух лекарственных средств, организовать выпуск лекарственных препаратов на основе разработанной ими технологии, невозможно.

Обвиняемый зная, что государственные контракты объективно не могут быть выполнены в полном соответствии с их условиями, используя свое служебное положение, давал указания подчиненным сотрудникам составлять фиктивные отчетные документы, в которых указывать заведомо недостоверные сведения об их выполнении. После чего он утвердил фиктивные отчетные документы, которые направил в Минпромторг России. В ответ на это, за якобы исполнение государственных контрактов на счет его компании были переведены денежные средства в размере 101 миллиона рублей, которые он потратил по своему усмотрению. Таким образом, Минпромторгу России был причинен ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Кировской области.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области собрали достаточную доказательственную базу, были изучены изъятые документы, штаммы-продуценты препаратов, документы, связанные с исполнением государственных контрактов по разработке технологии и организации производства лекарственных средств, были проведены многочисленные допросы свидетелей, обвиняемого и потерпевших.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

gmpnews