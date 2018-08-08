AstraZeneca урегулировала два иска в Техасе

Британская фармацевтическая копания AstraZeneca («АстраЗенека») согласилась заплатить 110 млн долл. в рамках урегулирования двух исков от штата Техас, сообщает Reuters. Компания обвиняется в мошенническом маркетинге антипсихотика Seroquel и препарата для снижения уровня холестерина Crestor.

В иске по препарату Seroquel говорится, что AstraZeneca поощряла врачей назначать препарат по незарегистрированным показаниям. Урегулирование этого риска обойдется компании в 90 млн долл. Остальные 20 млн долл. компания заплатит по иску по препарату Crestor. В иске утверждается, что AstraZeneca искажала информацию о преимуществах препарата.

Прокуратура Техаса просила в качестве компенсации 5 млрд долл., поскольку компания нарушила закон штата о предотвращении мошенничества в рамках программы Medicare.

В AstraZeneca свою вину не признали и заявили, что компания согласилась на штраф во избежание долгого и дорогостоящего судебного процесса.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»