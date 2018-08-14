Минпромторг разработал стратегию развития медпромышленности до 2030 года

В качестве стратегических целей развития медицинской промышленности России до 2030 года определены:
— Обеспечение российского производства критически важных видов медицинских изделий;
— Увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году относительно уровня 2017 года;
— Увеличение экспорта российских медицинских изделий в 10 раз к 2030 году относительно уровня 2017 года;
— Регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не менее 100 единиц в год.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
— Содействие в проведении НИОКР в соответствии с потребностями рынка и их эффективной коммерциализации;
— Обеспечение условий для развития конкурентоспособного российского производства медицинских изделий;
— Стимулирование потребления российских медицинских изделий на внутреннем и внешнем рынках;
— Совершенствование нормативно-правового регулирования медицинской промышленности;
— Развитие системы кадровой подготовки для медицинской промышленности.
Общественное обсуждение документа на сайте gasu.gov.ru начнется 15 августа и продлится до 15 сентября.