В США одобрен первый пероральный препарат для лечения болезни Фабри Акции Bayer резко упали на фоне решения американского суда в отношении Monsanto » Минпромторг разработал стратегию развития медпромышленности до 2030 года В качестве стратегических целей развития медицинской промышленности России до 2030 года определены: — Обеспечение российского производства критически важных видов медицинских изделий; — Увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза к 2030 году относительно уровня 2017 года; — Увеличение экспорта российских медицинских изделий в 10 раз к 2030 году относительно уровня 2017 года; — Регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не менее 100 единиц в год. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: — Содействие в проведении НИОКР в соответствии с потребностями рынка и их эффективной коммерциализации; — Обеспечение условий для развития конкурентоспособного российского производства медицинских изделий; — Стимулирование потребления российских медицинских изделий на внутреннем и внешнем рынках; — Совершенствование нормативно-правового регулирования медицинской промышленности; — Развитие системы кадровой подготовки для медицинской промышленности. Общественное обсуждение документа на сайте gasu.gov.ru начнется 15 августа и продлится до 15 сентября. «Фармацевтический вестник»