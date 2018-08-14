Цена на Spinraza cлишком высока для системы здравоохранения Великобритании

Препарат Spinraza (nusinersen) компании Biogen («Байоджен»), предназначенный для лечения поражения мышц, сочли слишком дорогим для применения в рамках государственной системы здравоохранения Великобритании даже после того, как американский фармпроизводитель предложил скидку, сообщает агентство Reuters.

Spinraza, заявленная цена на который в США составляет 750 тыс. долл. в первый год лечения, приносит высокие прибыли на американском рынке. Но в Национальном институте охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), регулирующем вопросы ценообразования, заявили о том, что не могут рекомендовать данный препарат как экономически эффективный.

В NICE озвучили свою позицию несмотря на то, что цена на Spinraza в Великобритании за первый год лечения составляет 450 тыс. фунтов стерлингов (573 тыс. долл.) с учетом нераскрываемой скидки, которую компания Biogen предложила Национальной службе здравоохранения.

Экспертный комитет NICE также высказал опасения по поводу существующих до сих пор существенных неопределенностей относительно отдаленных клинических эффектов препарата.

Spinraza – первый препарат, одобренный для лечения редкого и часто смертельного заболевания – спинальной мышечной атрофии.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»