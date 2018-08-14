ЕЭК урегулировала вопрос содержания антибиотиков в пищевых продуктах

Сегодня, 14 августа, вступил в силу пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 года № 28. В нем содержится Перечень ветеринарных лекарственных средств, максимально допустимые уровни остатков которых могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, а также методики их определения.

Перечень не обязывает проводить производственный контроль на наличие всех включенных в него ветеринарных лекарственных средств. При этом предпринимателям предоставляется возможность реализовывать подход, основанный на оценке рисков. Это значит, что при закупке сырья, например мяса, получая информацию от поставщика о применявшихся антибиотиках, переработчик, если сочтет это необходимым, может проверить продукцию на наличие остатков именно этих антибиотиков. При этом документ дает право предпринимателям использовать любые методы исследований, что значительно упрощает их работу.

С 14 августа уполномоченные органы государств-членов Союза смогут применять меры ограничительного характера в отношении непереработанной пищевой продукции животного происхождения только в том случае, если антибиотики выявлены в количествах, превышающих допустимые уровни, указанные в перечне, и только при использовании методов исследований, вошедших в перечень.

Принятые нормы – промежуточный этап в урегулировании вопросов контроля за остатками ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения. В ближайшее время Комиссии предстоит проработать порядок установления максимально допустимых уровней антибиотиков и других ветеринарных лекарственных средств не только в сырье, но и в переработанной пищевой продукции животного происхождения, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Фармацевтический вестник»