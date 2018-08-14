«Росатом» планирует производство РФЛП в «НИФХИ им. Карпова» по стандарту GMP

Госкорпорация «Росатом» выпустила годовой отчет за 2017 год, в котором, помимо прочего, отмечены результаты деятельности в области ядерной медицины и указаны проекты, которые начнут реализовываться уже в 2018 году.

Ядерная медицина является одним из приоритетных направлений деятельности Госкорпорации «Росатом», так указывается в отчете. Корпорация занимается разработкой новых высокотехнологичных устройств и приборов, созданием ряда радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) на основе собственного изотопного сырья, а также поставкой решений для центров ядерной медицины с модулями диагностики и лучевой терапии. Отраслевым интегратором по данному направлению деятельности является АО «Русатом Хэлскеа».

В 2017 году произведено 137 синтезов и 275 поставок открытых радионуклидных источников в лечебные учреждения г. Москвы (объем поставок достаточен для проведения 2 350 ПЭТ-исследований). Начато оказание услуг населению на базе региональных медицинских учреждений в Челябинской области.

При совместном финансировании Министерства образования и науки Российской Федерации начата разработка отечественного комплекса лучевой терапии на базе линейного ускорителя электронов с энергией 6 МэВ. Выход продукта на рынок запланирован на 2022 год.

В активную инвестиционную фазу вошли проекты по производству изотопов ксенон-133 и молибден-99, которые будут использоваться в радионуклидной диагностике в России и за рубежом.

Стартовал проект по созданию производства новой радионуклидной продукции в ЗАТО Заречный (Свердловская область). Планируется выпуск прекурсора («предшественника») препарата на основе изотопа лютеция-177 для адресной терапии рака, а также источники излучения на основе иридия-192 и препараты на основе йода-125 — также для лечения онкозаболеваний.

В г. Димитровграде введен в опытную эксплуатацию участок по производству источников ионизирующего излучения на основе радиоактивного кобальта-60, которые будут применяться в «гамма-ножах» — радиохирургических установках для лечения опухолей мозга.

Разработан препарат на основе иттрия-90 для лечения рака печени, начались доклинические испытания.

Выигран международный тендер на поставку в Таиланд циклотронно-радиохимического комплекса для производства радиофармпрепаратов. Поставка и монтаж оборудования запланированы на 2019–2020 годы.

В 2018 году планируется старт проектов по сооружению современных центров ядерной медицины. Также планируется старт проекта по производству радиофармпрепаратов на площадке АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по стандарту GMP.

В 2017 году мировой объем сегмента радиологического оборудования превысил 8 млрд долл. Ожидается, что на горизонте 2030 года объем этого сегмента увеличится до 17 млрд долл. Объем российского рынка радиологического оборудования в 2017 году ~ 37 млн долл.

Мировой объем сегмента радиофармацевтических препаратов составил в 2017 году порядка 6 млрд долл., к 2030 году ожидается рост этого сегмента до 15 млрд долл. В России объем сегмента радиофармацевтических препаратов составляет ~ 16 млн долл.

Ключевыми факторами роста рынка ядерной медицины являются: рост заболеваемости онкологией на уровне 2,2–3% в год, рост численности населения, старение населения, а также активное развитие рынка ядерной медицины в развивающихся странах.

gmpnews