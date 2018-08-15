На жителях ДРК начали испытывать экспериментальный препарат против лихорадки Эбола

Власти Демократической Республики Конго начали применять экспериментальную терапию для лечения геморрагической лихорадки Эбола в ходе ликвидации крупной вспышки этого заболевания на северо-востоке страны, сообщает Reuters.

Препарат под названием mAb114 разработан в лабораториях Национальных институтов здоровья США. Он представляет собой моноклональные антитела, аналогичные по структуре антителам к вирусу Эбола из крови переболевшего этой инфекцией африканца.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейезуса, американский препарат уже получили 5 пациентов, их состояние после этого улучшилось. В процессе разработки mAb114 успешно прошел исследования безопасности и переносимости на здоровых добровольцах. Однако эффективность препарата можно проверить на людях лишь в условиях реальной вспышки особо опасной инфекции. В лабораторных экспериментах mAb114 излечил 100% обезьян, инфицированных вирусом Эбола.

По данным Минздрава ДРК еще несколько экспериментальных препаратов с различными механизмами действия доставлены в страну и ожидают разрешений ВОЗ на применение.

Случаи лихорадки Эбола фиксируются в провинции ДРК Северное Киву с апреля текущего года. Летом ситуация существенно осложнилась после того, как инфекция была завезена в соседнюю провинцию Итури – ликвидация вспышки в этом районе затруднена непрекращающимися столкновениями между местными военизированными формированиями. На данный момент заболевание лабораторно подтверждено у 39 человек, еще у 27 оно диагностировано по симптомам, 42 инфицированных скончались.

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