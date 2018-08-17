Принят: Август 02, 2018
Приказ Росздравнадзора от 02.08.2018 № 5072 «Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 15.08.2018 № 51896)
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«Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов»
Принят: Август 02, 2018
Приказ Росздравнадзора от 02.08.2018 № 5072 «Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 15.08.2018 № 51896)
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