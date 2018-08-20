Производитель глюкометров «ЭЛТА» построит в ОЭЗ «Москва» завод за 660 млн рублей

Компания «ЭЛТА», единственный отечественный производитель глюкометров, начала строительство нового производственного комплекса. Завод расположится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Зеленограде. Объем инвестиций в проект составляет 660 млн рублей, уточнил генеральный директор компании Юрий Глухов.

«Будучи резидентом ОЭЗ, «ЭЛТА» сможет быстрее выводить на рынок свои инновационные решения. В частности, в Зеленограде будет производиться глюкометр, синхронизирующийся с мобильным приложением и телемедицинским порталом. Эта разработка позволит людям с диабетом управлять своим заболеванием на совершенно ином уровне», – уверен Глухов.

Помимо глюкометров в Зеленограде будут производиться клинико‐лабораторные наборы и приборы для мониторинга уровня гликированного гемоглобина, индивидуальные тест-системы онкомаркеров, а кроме того, не имеющий российских аналогов оригинальный синтетический антиагрегантный препарат для снижения риска возникновения острых тромботических состояний и другие продукты.

Окупить вложенные в проект 660 млн рублей компания планирует в течение пяти лет после завершения строительства, уточнил Юрий Глухов.

В России помимо «ЭЛТА» глюкометры и тест-полоски производят еще две компании – «Аркрэй», базирующаяся в ОЭЗ «Дубна» «дочка» японской Arkray, а также действующий с 2015 года в Уфе совместный проект Johnson & Johnson и «Фармстандарта».

Московскаяя «ЭЛТА» заявлена на официальном сайте компании как разработчик и производитель первого отечественного экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови «Сателлит». По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2017 году составила 1,55 млрд рублей. Основными владельцами «ЭЛТА» являются директор компании Юрий Глухов (46,5%), Анатолий Луневич (16,7%) и Андрей Кривицкий (16%).

В 2018 году в ОЭЗ «Технополис «Москва» начнет строить свой завод «Биокад». В ноябре 2017 года гендиректор компании Дмитрий Морозов оценил объем вложений в проект на начальном этапе в 3 млрд рублей.

Еще один фармзавод построит в технополисе компания «Брайт Вэй Индастриз» (близкая к владельцам курганского «Велфарма»). Там будут производить препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем. Объем инвестиций – 1,9 млрд рублей.

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