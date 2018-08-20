11 официальных лиц провинции Хубэй наказаны по делу о некачественных вакцинах

11 официальных лиц из провинции Хубэй /Центральный Китай/ были наказаны в связи с инцидентом вокруг партии некачественных КДС-вакцин /против коклюша, дифтерии и столбняка/, поставленных компанией Wuhan Institute of Biological Products.

Ранее межведомственная инспекционная комиссия, в которую вошли также представители Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, рассмотрела обстоятельства происшествия и подтвердила факт недобросовестных действий в ходе производства вакцин, а также нарушения при исполнении местными контролирующими структурами своих обязанностей.

Власти провинции Хубэй сообщили, что среди 11 официальных лиц, которые подвергнуты наказаниям, — сотрудники Управления по делам продовольствия и лекарственных препаратов провинции Хубэй, народного правительства города Ухань и Управления по делам продовольствия и лекарственных препаратов города Ухань. Шесть из них были сняты с постов, еще пять получили внутрипартийные предупреждения.

В равной мере, наказаниям будут подвергнуты компания Wuhan Institute of Biological Products и ее сотрудники.

russian.news.cn