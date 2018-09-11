ЦРПТ и «ГИЛС и НП» договорились совместно готовить отрасль к маркировке

Центр развития перспективных технологий и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью совместного внедрения одного из компонентов единой национальной системы маркировки «Честный ЗНАК».

Соглашение подписали директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков и председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на форуме «Биотехмед» в Геленджике.

В рамках соглашения, партнеры будут обмениваться опытом и проводить совместные испытания по маркировке лекарств на предприятиях. Представители Института будут присутствовать во время экспериментов полного цикла печати криптозащищенного кода на площадках трех крупных фармпроизводителей, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

«Институт является законодателем в области надлежащих производственных практик. При поддержке ЦРПТ он займется созданием обновленных требований к отрасли в связи с запуском системы маркировки лекарств», – сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

ЦРПТ и институт будут проверять, соответствует ли проектная документация систем маркировки производителей методическим рекомендациям и нормативным документам, а также определять объем необходимой валидации для установленного производителем маркировочного оборудования и используемого программного обеспечения.

«Министерство промышленности и торговли и наш институт, как его подведомственная организация, сделаем все зависящее от нас, чтобы переход к системе маркировки контрольными идентификационными знаками прошел наиболее эффективно» — отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Оксана Баранова

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