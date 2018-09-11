Минздрав предложил заключать трехлетние контракты на поставку вакцин

Минздрав готов заключать контракты с производителями и поставщиками вакцин на три года – на период планирования федерального бюджета, рассказала на форуме «Биотехмед» директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина. Так министерство пытается зафиксировать растущие цены на вакцины – в 2018 году по этой причине министерству уже пришлось запрашивать на эти закупки дополнительные бюджетные средства.

«Если мы будем разыгрывать именно долгосрочный контракт в рамках трехлетнего бюджета, я думаю, сейчас это вполне реально, особенно там, где рынок малоконкурентный, то есть фактически где есть единичный производитель или где есть единичные исполнители. Так мы могли бы сделать поставку более прогнозируемой и равномерной», – сказала Максимкина на панельном заседании «Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами населения России».

Единственным поставщиком вакцин на 2018-2019 годы назначена «Нацимбио». Компания «Ростеха» снова получила этот статус в апреле 2018 года. Таким образом, именно «Нацимбио» может получить трехлетний контракт.

Вопрос должен быть рассмотрен на совещании у зампреда правительства (здравоохранение курирует вице-премьер Татьяна Голикова), сообщила Vademecum Максимкина.

Переход на долгосрочные контракты позволит получить и определенную экономическую выгоду для поставщиков. Ценообразование длительное время было «не совсем правильным», признала Максимкина. Производители давно жаловались на слишком низкие закупочные цены на вакцины, которые не менялись годами. Так происходит потому, что Минздрав, устанавливая начальную цену в закупках иммунобиологических препаратов в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП), ориентируется на цены прошлых лет.

В результате в начале 2018 года несколько аукционов на закупку вакцин не состоялись по причине отсутствия участников, и Минздраву пришлось объявлять их снова с более высокой начальной ценой.

К 2018 году произошло «драматическое повышение цен», отметила Максимкина. Особенно выросли цены на вакцины против гриппа: на них пришлось 8,8 млрд рублей от общей суммы закупок в рамках НКПП на 2018 год (15,9 млрд рублей), отметила глава департамента.

Рост цен повлиял на то, что Минздраву пришлось в середине года запросить дополнительные 2,9 млрд рублей из бюджета на вакцины из НКПП, они были выделены.

На 2019 год министерство запросило на 3 млрд рублей больше, сказала Vademecum Максимкина. «По крайней мере 15,9 млрд рублей мы должны получить», – уверена она.

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