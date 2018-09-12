«Эвалар» перенес срок запуска нового производства на 2019 год

Алтайский производитель биологически активных добавок «Эвалар» перенес запуск нового производства фармпрепаратов в Бийске на первый квартал 2019 года, передает “Ъ-Сибирь” со ссылкой на пресс-службу компании.

«Эвалар» ранее сообщал о планах ввести новое производство в эксплуатацию к 2018 году, позднее сроки были сдвинуты на лето 2018 года.

«Перенос даты пуска производства связан с тем, что увеличились сроки валидации оборудования в связи с внедрением новых форм выпуска лекарственных средств. Строительство и отделка производственного комплекса завершены, в настоящее время ведутся монтаж оборудования и пуско-наладочные работы»,— говорится в ответе компании.

Комплекс будет предназначен для выпуска лекарственных препаратов, его максимальная мощность составит 6 млрд таблеток и капсул в год. Первым будет запущен участок лекарственных препаратов из растительного сырья.

«В течение 2019 года будет вестись монтаж и тестирование оборудования на участке лекарственных препаратов из синтетического сырья, который будет запущен в первом квартале 2020 года»,— рассказали в компании.

Инвестиции в проект составят 5 млрд руб.

gmpnews