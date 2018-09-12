Компания Bayer завершила крупнейшую сделку в своей истории

Bayer успешно завершил крупнейшее приобретение в своей истории во втором квартале 2018 года, а показатели операционной деятельности выросли, даже без учета недавно приобретенного бизнеса Monsanto. В дивизионе Pharmaceuticals отмечен рост продаж и прибыли (при этом отмечается снижение полученной прибыли за счет существенного роста инвестиций в R&D).

«Мы активно движемся к достижению обозначенных целей на этот год», – прокомментировал председатель правления концерна Вернер Бауманн в ходе презентации промежуточного отчета за второй квартал 2018 года.

EBITDA увеличилась благодаря росту продаж дивизионов Crop Science и Consumer Health. Прогнозные показатели концерна Bayer скорректированы с учетом продаж и прибыли Monsanto со дня приобретения активов компании. Компания планирует сохранить объем выплат дивидендов за 2018 год на уровне 2017 года.

Bayer завершил сделку по приобретению компании Monsanto 7 июня 2018 года на сумму 63 миллиарда долларов (с учетом задолженности).

«Сделка объединяет два разных, но выгодно дополняющих друг друга бизнеса: сильный портфель Bayer, который включает инновационные химические и биологические средства защиты растений, и уникальную экспертизу Monsanto в сегменте семян и направлении по улучшению свойств семян, – отметил Вернер Бауман. — Став лидером в области инноваций для сельского хозяйства, мы продолжим наши активности для развития устойчивого сельского хозяйства в интересах наших потребителей и всего общества», – добавил он.

Помимо высокопрофессионального штата сотрудников, теперь Bayer обладает широким портфелем продуктов разнообразного спектра действия в области семян и средств защиты растений для различных сельскохозяйственных культур, а также сильной научно-исследовательской базой и технологиями цифрового земледелия.

Темпы и рост продаж во II втором квартале 2018 года

Продажи концерна Bayer во втором квартале выросли на 8,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и составили 9 481 млрд евро.

По данным финансовой отчетности продажи выросли на 8,8%. Чистая прибыль во втором квартале снизилась на 34,7 % и составила 799 млн евро (в связи с балансовой прибылью компании Covestro после её исключения из консолидированной финансовой отчётности). При этом, основной доход на акцию от основной операционной деятельности увеличился на 1,3% и составил 1,54 евро за акцию.

Чистая прибыль от основной операционной деятельности выросла на 17,8% до 2 240 млрд евро (из-за снижения денежных средств, связанных с оборотным капиталом). Чистый финансовый долг увеличился до 44 697 млрд евро по состоянию на 30 июня 2018 года в связи с приобретением компании Monsanto.

Pharmaceuticals: наблюдается значительный рост по ключевым продуктам дивизиона

Продажи рецептурных препаратов (дивизион Pharmaceuticals) увеличились на 3,1% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и достигли 4 217 млрд евро.

«В целом сохранилась тенденция роста благодаря нашим основным продуктам», – сказал Бауман.

Совокупный объем продаж перорального антикоагулянта Xarelto™, офтальмологического препарата Eylea™, препаратов для лечения рака Xofigo™ и Stivarga™ и лечения легочной гипертензии Adempas ™ составили 1 691 миллиарда евро, показав рост 13,2% от года к году (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). Продажи Xarelto ™ выросли на 10,6% (с учетом колебаний курсов валют), чему способствовал рост продаж в Европе, Японии и Китае.

Показатель EBITDA в Pharmaceuticals до учета особых статей снизился на 8,0% до 1 363 млрд евро. С учетом валютных колебаний доходы снизились на 4,3%. Снижение в основном обусловлено ростом инвестиций в исследования и разработки и увеличением торговых расходов. На снижение роста прибыли также повлияли временные перебои с поставками, а также рост стоимости реализованной продукции.

Темпы роста дивизиона Consumer Health снизились, несмотря на возобновление роста продаж в Азиатско — Тихоокеанском регионе

Во втором квартале продажи Consumer Health (препараты, отпускаемые без рецепта) снизились на 1,4% (с учетом колебаний курсов валют) до 1 413 млрд евро.

«В Азиатско-Тихоокеанском регион снова показал рост объема продаж», — отметил Бауманн.

Однако положительная динамика продаж в данном регионе не в полной мере компенсирует снижение показателей в остальных регионах, особенно в Европе/Ближнем Востоке/Африке и Северной Америке.

Показатель EBITDA до учета особых статей Consumer Health снизился на 18,5% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов на 14.6%) и составил 256 млн евро. Снижение прибыли обусловлено уменьшением объемов и ростом стоимости проданных продуктов и, в частности, из-за изменений продуктовой линейки препаратов.

gmpnews