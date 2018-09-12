Минпромторг ожидает предложений от бизнеса по вопросам введения системы маркировки

Министерство промышленности и торговли РФ намерено создать рабочую группу для совместного обсуждения с фармпроизводителями вопросов маркировки лекарственных препаратов. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума «Биотехмед» исполняющий обязанности директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов.

«Может быть в части дерегулирования на нашей площадке создадим специальную группу, чтобы напрямую нам взаимодействовать вместе с оператором, с приглашением Росздравнадзора, Минздрава, с производителями, дистрибьюторами», — сказал Кузнецов.

По его словам, сейчас Минпромторг ожидает предложений от бизнеса по облегчению регулирования в связи с введением маркировки. «Там очень многие процессы можно облегчить в плане бухучета, документооборота, таможни, которые снизят затраты компании. Мы ждем такие предложения от фармацевтического бизнеса, мы готовы это продвигать», — уточнил Кузнецов.

В свою очередь в ходе сессии форума генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил, что в связи с внесением новой маркировки у производителей брак вырастает на 30%. Но сейчас до введения обязательной маркировки эту ситуацию можно поправить, уточнил он.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с 1 ноября текущего года станет единым оператором эксперимента по маркировке лекарственных препаратов в России. Как сообщал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, «центр готов взять на себя поддержание и дальнейшее развития системы маркировки лекарственных препаратов». Он отмечал, что команда проекта и консорциум предприятий, создавших центр, обладают исключительными технологическими компетенциями в данной сфере, а также экспертными и финансовыми возможностями для реализации крупных трансформационных проектов.

По данным на 15 июня, в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 5,7 тыс. организаций и около 700 препаратов, а также внесена информация о более чем 10,4 млн упаковок промаркированных лекарств, сообщали в пресс-службе ЦРПТ. Центр находится в постоянном диалоге с фармацевтическим бизнесом, проводит встречи с профильными ассоциациями и устраивает образовательные вебинары и семинары.

В пресс-службе уточняли, что с апреля текущего года специалисты ЦРПТ проводят тестирование маркировки лекарств с использованием криптографии на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм».

gmpnews