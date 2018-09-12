Денис Мантуров: слабеющий рубль невыгоден для фармацевтических предприятий

Для предприятий обрабатывающей промышленности комфортным является курс в диапазоне от 62 до 68 рублей за доллар. Об этом в интервью «Российской газете» на Восточном экономическом форуме заявил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли.

По его словам, чем дешевле рубль, тем выгоднее для сырьевых, металлургических, химических компаний, для производителей минеральных удобрений. И наоборот, невыгоден слабеющий рубль производителям автомобилей, фармацевтическим предприятиям.

«Везде, где есть иностранные компоненты — комплектующие либо субстанции — то, что покупается за валюту, это всегда отражается на финальной цене, — отметил он. — В целом для обрабатывающих секторов промышленности курс от 62 до 68 рублей (за доллар) находится в комфортной зоне».

Кроме того, он сообщил, что для перехода на расчеты в нацвалютах рассматриваются все страны, «где национальная валюта не является долларом и евро, все страны без исключения могут быть рассмотрены».

В частности, первыми могут быть переведены на нацвалюты расчеты с индийскими контрагентами. «Мы встречались с министром промышленности и торговли Индии. Один из вопросов (которые обсуждали — прим. «РГ») касался расчетов за уже отгруженную поставленную продукцию, в частности, санкционной компании «Силовые машины», — рассказал Денис Мантуров. — К сожалению, коммерческий банк Индии своевременно не рассчитывается ввиду этих ограничений, поэтому мы договорились формат откорректировать, чтобы перевести на расчеты рупия-рубль и рубль-рупия».



gmpnews