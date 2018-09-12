«36,6» может привлечь 30 млрд рублей через допэмиссию

«Аптечная сеть 36,6» объявила о планах увеличить уставный капитал в пять раз через допэмиссию на 6 млрд акций. Таким образом сеть может привлечь около 30 млрд рублей. Но это меньше текущего банковского долга «36,6», который к концу первого полугодия приблизился к 40 млрд рублей.

«Аптечная сеть 36,6» планирует разместить 6 млрд дополнительных обыкновенных акций по номинальной стоимости 0,64 рубля за бумагу, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров ПАО. Оно пройдет 1 октября, тогда определится цена размещения акций. На открытии торгов 12 сентября акции «36,6» стоили 5,11 рубля за бумагу. Таким образом, объем допэмиссии может составить более 30 млрд рублей. Текущий размер уставного капитала «36,6» – 1,49 млрд акций, он может быть увеличен в пять раз.

В 2017 году совладельцем «Аптечной сети 36,6» стала группа «Регион», в новый совет директоров сети вошли два представителя группы. В ноябре 2017 года 28% «36,6» получила кипрская Paneario Holdings Limited, еще 15% – у американской Walgreens Boots Alliance.

Сеть частично погашает долг перед поставщиками, но увеличивает кредитный долг. Основной кредитор группы – Московский кредитный банк (МКБ), директор юридического департамента Михаил Кирилкин входит в совет директоров. Концерн «Россиум» владельца МКБ Романа Авдеева также является акционером группы. За 2017 год чистый долг группы по МСФО вырос на 60% – до 31,4 млрд рублей В первом полугодии группа привлекла еще кредитов, в результате долг к 30 июня достиг 39,7 млрд рублей. Выручка «36,6» при этом не изменилась, а убыток удвоился.

После смены собственников сеть готовит новую стратегию развития, но пока она не представлена. За это время в «36,6» наняли, а затем расстались с бывшим менеджером X5, приглашенной управлять розничным бизнесом группы. В группе последовательно закрывали неприбыльные точки: общее число аптек снизилось за последние полгода на 16% – до 1,3 тысячи.

По итогам рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» по итогам 2017 года «36,6» заняла второе место с выручкой 52,1 млрд рублей.

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