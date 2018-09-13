Минпромторг и Росздравнадзор: переноса сроков внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется

Никаких отсрочек и переносов сроков обязательной маркировки не предвидится. Об этом на конференции «Биотехмед» в Геленджике заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

Ее слова поддержал и.о. директора департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов: «Проект – это данность, он развивается и он будет». Представитель Минпромторга призвал бизнес к участию в эксперименте.

Кузнецов напомнил, что его департамент курирует создаваемую Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) национальную систему маркировки, которая помимо фармацевтического рынка, распространяется на легпром, парфюмерию, табак, шины, фотоаппараты и т.д.

С 1 ноября 2018 г. ЦРПТ станет оператором системы маркировки лекарственных препаратов. Нововведением системы станет криптография, использование которой утверждено моделью функционирования системы маркировки товаров в распоряжении правительства №791-Р. Введение криптозащиты распространяется на все маркируемые товары. Этот же принцип заложен в подготовленном проекте постановления для лекарств. Выход постановления ожидается в сентябре, заявила Косенко.

По мнению замглавы Росздравнадзора, передача системы от ФНС новому оператору эксперимента – ЦРПТ – будет проходить по дорожной карте, без перебоев и в максимально комфортных для производителей условиях.

Елена Калиновская

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