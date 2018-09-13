В крупнейшей реке Пиренейского полуострова обнаружены элементы 32 фармсубстанций

Ученые из Лиссабонского университета выявили элементы 32 фармсубстанций в реке Тахо в рамках исследования загрязнения окружающей среды, сообщает The Portugal News.

Теперь команда исследователей намерена определить уровень влияния фармацевтических отходов на растения, ракообразных, двустворчатых моллюсков и рыбу.

Кроме того, ученым предстоит выяснить, насколько это опасно для пищевой продукции.

По словам исследователей, в 90% проб, взятых в устье реки, обнаружены элементы фармсубстанций антибиотиков, гипотензивных, противовоспалительных препаратов, а также антидепрессантов и противоэпилептических средств.

В исследовании принимают участие 32 ученых. Результаты будут опубликованы в октябре в журнале Marine Pollution Bulletin.

Илья Дугин

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