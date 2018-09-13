Экс-министр здравоохранения Забайкалья может получить 15 лет тюрьмы за махинации при закупке медтехники

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного комитета по Забайкальскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина.

Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взяток в особо крупном размере. Их общую сумму следователи не называют, но в деле фигурируют несколько эпизодов с размерами взяток 5,2 млн и 9 млн рублей.

В 2014-2015 г чиновник помогал предпринимателям одержать победу на торгах для медучреждений края. Для этого была создана специальная структура при минздраве – Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края (ЦМТО). Его сотрудники имели все полномочия по подготовке аукционов и не контролировались Департаментом госзакупок края. Директором ЦМТО был знакомый Михаила Лазуткина, выполнявший его поручения. Заинтересованные компании заранее получали технические данные аукицонов и беспрепятственно побеждали в них.

Экс-министр отрицает свою вину. Дело уже передано в суд. «В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки», – отметили в пресс-службе регионального следкома. Дела сотрудников ЦМТО еще находятся в производстве. Но в суд уже переданы материалы по одному из фигурантов – предпринимателю, который, по данным следствия, однократно передавал деньги министру. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Фото: Чита.ру, Сергей Бумагин

Ольга Коберник

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