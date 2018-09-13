В «ФармЭко» заявили о задержках ввоза импортных субстанций

Предправления группы «ФармЭко» Иван Коноплянников сообщил о задержках в сроках поставки фармсубстанций из Германии для одного из препаратов, производимых по контрактному производству, из-за чего компании приходится корректировать производственные планы. Это связано, по его словам, с необходимостью получать разрешение на вывоз субстанций от Министерства экономики Германии. По его словам, на ужесточение режима импорта сказались санкции по отношению к России.

«Мы сталкиваемся сейчас с некоторыми трудностями, в том числе с задержкой поставок субстанций из западных стран. Теперь отправителю в Германии необходимо получать разрешение на ввоз от министерства экономики страны. На это может уходить до двух-трех недель, и приходится корректировать производственные планы», – сообщил Коноплянников на форуме «Биотехмед».

Аналогичная ситуация возникла с поставкой фольги для одного из препаратов, производимых «ФармЭко» по контрактному производству: поставки были задержаны на три месяца, компания не могла начать трансфер технологий.

«Мы ощущаем сложности, которые возникают не сразу, постепенно и связаны с санкциями», – считает Коноплянников. Он призвал локализовать в России вспомогательные компоненты для выпуска фармпродукции.

Ранее на задержку поставок оборудования из западных стран жаловался гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов. Он тоже связывал это с изменением отношения к российским производителям на фоне введенных санкций. «Биокад» отложил срок сдачи в эксплуатацию завода субстанций в Санкт-Петербурге на четыре месяца из-за того, что европейские и американские поставщики не справились с заказом в срок. Часть оборудования компании пришлось строить по собственным чертежам и схемам в Китае, что привело к увеличению затрат на проект.

ГК «ФармЭко» основана в 2001 году, занимается производством и дистрибуцией лекарств. Производственные площадки группы расположены в Москве («Добролек»), подмосковном Подольске («ЗиО-Здоровье»), Рязани («Фармэра») и Новосибирске (СП на базе «Диапроцесса»).

Контрольный пакет акций «ФармЭко» – 51% – принадлежит ее основателю Владимиру Бабию, 24% – у компании «Артпол Холдинг», единственным собственником которой является Сергей Шматко. Шматко был министром энергетики РФ в 2008–2012 годах, а также в разное время председателем советов директоров «Транснефти» и «Россетей».

vademec