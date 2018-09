В России могут запретить рекламу гомеопатических средств » Аптечный рынок БАД в России продолжает терять обороты Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-июнь 2018 года через аптеки было продано 166,0 млн упаковок БАД на сумму 26,4 млрд рублей (в розничных ценах). За 1 полугодие 2018 года рынок биологически активных добавок сократился на 1,0% в рублях и на 5,8% в упаковках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без сомнений, существенную роль в этом сыграл тот фактор, что продавать БАДы могут любые торговые организации, обладающие лицензией на торговлю пищевыми продуктами. Динамика продаж БАД за I п. 2017 и 2018 гг., млрд руб. При анализе графика динамики продаж пищевых добавок по месяцам в стоимостном выражении можно отметить, что основное снижение продаж пришлось на февраль – рынок упал на 3,7% относительно февраля прошлого года. В 2018 году сезон гриппа задержался, в результате чего пик заболеваемости пришёлся на март, и рынок сумел выйти в положительную зону (+2,2%). Однако потом продажи вновь начали падать. Динамика продаж БАД за I п. 2017 и 2018 гг., млн упак. В натуральном выражении наблюдается стабильное снижение спроса. Максимальное падение продаж было отмечено в первом месяце лета (-13,7%). Помимо сокращения реальных доходов россиян, данная тенденция также обусловлена и тем, что БАДы теряют свою популярность из-за недоказанной эффективности. Люди покупают биологические добавки и не видят результат. Кроме того, немаловажную роль сыграли поправки в законодательстве, ужесточающие контроль за рекламой добавок. Цены и ценовая структура В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 158,9 рублей (розничная цена), что на 5,1% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Наиболее востребованной на рынке остаётся ценовая категория «до 50 рублей». На долю этого сегмента приходится около 48,2% проданных БАД в натуральном выражении (ценовая структура приведена на основе розничных цен). При этом отметим, что из-за низкой цены доля дешёвого сегмента в стоимостном выражении не превышает 7%. Наибольшую выручку аптеке приносят БАД с ценой 150-500 руб., удельный вес этой категории составляет 43,7%. Также высокую долю (38,5%) занимают дорогие препараты. Сегмент «свыше 500 рублей» единственный показал прирост объёма реализации: +5,8% в рублях и +2,5 в упаковках. Соотношение продаж БАД по ценовым сегментам в I п. 2018 года Соотношение импортных и отечественных продаж БАД На рынке биологически активных добавок в отличие от рынка лекарств превалируют средства отечественного производства. Российские БАД занимают 55,4% стоимостного и 81,2% натурального объёмов продаж. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём реализации добавок от отечественных производителей сократился гораздо сильнее, чем продажи зарубежных БАД: -3,6% в рублях и -6,5% в упаковках. Как результат, удельный вес российских компаний снизился. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в I полугодии 2018 года составила 108,5 руб. (+3,2% к I п. 2017 года), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного средства. В этот же период стоимость упаковки БАД иностранного производства в среднем составляла 376,5 руб. – средневзвешенная цена выросла на 5,4%. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД БАД продвигаются производителями, как средства для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому аналитиками компании DSM был создан свой классификатор БАД, который более чётко отражает реалии современного рынка пищевых добавок. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й. Рейтинг Изменение Группа Стоимостной объём, млн. руб. Прирост стоимостного объёма Доля I п. 2018 г. 1 — БАД, действующие на организм в целом (V) 8 131 +0,3% 30,8% 2 — БАД, действующие на пищеварительную систему (A) 5 645 -0,7% 21,4% 3 — БАД, влияющие на репродуктивную систему (G) 3 124 -1,8% 11,8% 4 — БАД, влияющие на функции центральной нервной системы (N) 2 379 +2,4% 9,0% 5 +1 БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой системы (C) 1 201 -3,3% 4,6% 6 -1 БАД для похудения и очищения организма (W) 1 188 -12,0% 4,5% 7 +3 БАД, применяемые при заболеваниях костной системы (M) 813 +5,8% 3,1% 8 +1 БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами (D) 790 +0,7% 3,0% 9 -2 БАД, действующие на органы чувств (S) 740 -6,3% 2,8% 10 -2 БАД, действующие на кроветворную систему (B) 606 -23,0% 2,3% 11 — БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (R) 577 +5,7% 2,2% 12 — БАД, действующие на мочевыделительную систему (U) 377 +13,2% 1,4% 13 +1 БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях (T) 269 +17,0% 1,0% 14 -1 БАД, влияющие на функцию желез внутренней секреции (H) 257 +7,6% 1,0% 15 — БАД, поддерживающие функцию иммунной системы (I) 190 +5,2% 0,7% 16 +1 БАД, применяемые для лечения и профилактики онкологических заболеваний (кроме опухолевых заболеваний репродуктивной системы) (O) 47 +2,4% 0,2% 17 -1 БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях (J) 40 -17,7% 0,2% Из года в год наиболее востребованными остаются универсальные добавкигруппы [V] «БАД, действующие на организм в целом». За год данная группа БАД незначительно увеличила свои продажи (+0,3%). Наиболее популярными в группе [V] стали бренды Solgar компании Solgar Vitamin And Herb и «Фемибион» компании Merk Selbstmedikation. Второе место заняла группа [A] «БАД, действующих на пищеварительную систему» (темп снижения продаж -0,7%). В данной группе наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного производителя «Эвалар» и «Максилак» компании Genexo. На третьей строчке оказалась группа [G] «БАД, влияющих на репродуктивную систему», которая показала снижение объёма реализации на 1,8%. Рейтинг возглавил препарат, влияющий на женскую репродуктивную систему, – «Индинол» от производителя «Мираксбиофарма». На втором месте в данной группе расположился БАД, улучшающий сексуальное здоровье у мужчин, «Виардо», сместив на третью позицию «Сеалекс Форте». Семь подгрупп продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольшее снижение продаж было отмечено у таких групп, как [В] «БАД, действующие на кроветворную систему» (-23,0%) – гематоген в различных вариантах уже не так востребован у покупателя; [J] «БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях» (-17,7%) – продажи лидера группы – бренда «Ромашка» упали на 23,5%; [W] «БАД для похудения и очищения организма» (-12,0%) за счёт падения продаж основной линейки «Турбослим». А вот продажи группы [T] «БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях» наоборот выросли на 17,0%. Объёмы реализации бренда «Уголь Белый» за год увеличились на 74,5%. ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж В I п. 2018 года на аптечных полках было представлено 2 447 различных брендов БАД, которые производят около 917 производителей. За первые шесть месяцев 2018 года на рынке появились 32 новые позиций. В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объёмам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Лидером рынка, как и в прошлом году, стала линейка витаминных комплексов Solgar, действующих на организм в целом и на отдельные системы (+35,2%). На втором месте в рейтинге за I п. 2018 года оказался бренд «Доппельгерц». На третью строчку с четвёртой вверх «подтянулся» БАД «Фемибион», действующий на организм в целом, и занял долю 2,8% на рынке. Из существенных положительных изменений можно отметить бренд «Индинол» (+118,4%) и «Бак-Сет» (+83,5%), из отрицательных – «-31,6%» «Юнивит» отечественной компании «Отисифарм». Рейтинг Изменение Бренд Стоимостной объём, млн. руб. Прирост стоимостного объёма Доля I п. 2018 г. 1 — Solgar 1 197 +35,2% 4,5% 2 — Доппельгерц 929 +5,6% 3,5% 3 +1 Фемибион 745 +10,3% 2,8% 4 -1 Фитолакс 708 -4,4% 2,7% 5 +2 Максилак 616 -1,3% 2,3% 6 +2 Турбослим 553 -7,7% 2,1% 7 +2 Нормобакт 499 +6,8% 1,9% 8 -2 Витамишки 495 -22,7% 1,9% 9 -4 Гематоген 472 -28,9% 1,8% 10 +13 Бак-Сет 410 +83,5% 1,6% 11 +2 Глицин Форте «Эвалар» 404 +9,1% 1,5% 12 +2 Компливит 386 +16,0% 1,5% 13 +2 Супрадин 349 +11,4% 1,3% 14 -3 Алфавит 349 -19,9% 1,3% 15 -5 Пустырник 337 -24,3% 1,3% 16 +18 Индинол 316 +118,4% 1,2% 17 -1 Овесол 294 -3,7% 1,1% 18 -6 Юнивит 271 -31,6% 1,0% 19 -1 Линекс Для Детей 248 -8,9% 0,9% 20 +2 Аскорбиновая Кислота 236 +5,2% 0,9% Из брендов, расположенных ниже ТОП-20, стоит отметить «Natures Bounty» – одноимённая с лекарственными средствами линейка БАД с широким спектром действия (+176,3%) и «Келтикан Комплекс» – добавка, влияющая на функции ЦНС, производства фирмы Takeda (+68,7%). ТОП-20 производителей БАД, лидирующих по объёму продаж Концентрация на аптечном рынке производителей довольно высокая – ТОП-20 занимает 61,9% рынка. В рейтинге производителей также присутствуют заметные изменения. Не все компании из тройки лидеров сумели сохранить за собой позиции 2017 года. Так, например, отечественный производитель «Отисифарм» уступил третью строчку фирме Solgar Vitamin And Herb, которая за год увеличила свои продажи на 35,2%. Лидером рынка на протяжении уже многих лет остаётся компания «Эвалар» (при этом за первое полугодие 2018 года был зафиксирован отрицательный прирост объёмов реализации -3,4%). Такая динамика, в первую очередь, обусловлена потерей популярности бренда «Пустырник» (-25,5%). По данным за 2018 год лидером продаж данного производителя является БАД «Фитолакс». Существенное увеличение показали такие бренды, как «Эвалар БИО» (+26,4%) и «Атероклефит» (+18,6%). Второе место занимает компания Pharma-Med, большинство брендов которой сократили свои объёмы реализации. Основной бренд компании – детский жевательный мармелад «Витамишки» потерял 22,7% продаж. Однако за счёт увеличения продаж биодобавки «Бак-Сет» для пищеварительной системы на 83,5% компании удалось сохранить за собой вторую строчку и даже нарастить объём реализации на 2,2%. Высокие темпы роста демонстрирует производитель «Мираксбиофарма» (+115,8%), наиболее востребованным брендом компании является «Индинол», влияющий на женское здоровье, – его продажи выросли более, чем в 2 раза. На втором месте по темпам прироста производитель Solgar Vitamin And Herb (+35,2%). Рейтинг Изменение Компания Стоимостной объём, млн. руб. Прирост стоимостного объёма Доля I п. 2018 г. 1 — Эвалар 4 286 -3,4% 16,2% 2 — Pharma-Med 1 529 +2,2% 5,8% 3 +1 Solgar Vitamin And Herb 1 197 +35,2% 4,5% 4 -1 Отисифарм 1 112 +2,8% 4,2% 5 — Queisser Pharma 929 +5,6% 3,5% 6 +2 Merk Selbstmedikation 745 +10,3% 2,8% 7 — Valeant 716 -11,2% 2,7% 8 +4 Внешторг Фарма 628 +4,0% 2,4% 9 +1 Genexo 616 -1,3% 2,3% 10 +1 Stada 612 -0,3% 2,3% 11 -2 Recordati S.P.A. 569 -12,9% 2,2% 12 -6 РИА Панда 474 -43,9% 1,8% 13 — Фарм-Про 446 -17,9% 1,7% 14 +2 Диод 427 +15,3% 1,6% 15 — Takeda 422 +6,7% 1,6% 16 +1 Bayer 385 +19,3% 1,5% 17 -3 В-Мин 370 -17,8% 1,4% 18 +10 Мираксбиофарма 346 +115,8% 1,3% 19 -1 Биокор 270 -4,8% 1,0% 20 +1 Medana Pharma 256 +7,1% 1,0% gmpnews