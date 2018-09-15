Boehringer Ingelheim приобретает ViraTherapeutics Sanofi создает два новых глобальных подразделения » Названы лидеры рейтинга аптечных сетей за первое полугодие 2018 года Аналитическая компания «RNC PHARMA» опубликовала рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам первых двух кварталов 2018 г. В категории «Интернет-проекты» по всем основным показателям лидирует Apteka.ru. Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г. Ежегодно количество заявок, сформированных пользователями с помощью сервиса, увеличивается в разы. В 2018 г. сервис Apteka.ru второй год подряд вошел в тройку крупнейших аптечных сайтов мира (рейтинг Международного аналитического агентства SimilarWeb). Источник публикации: АО НПК «Катрен» pharmvestnik