Росстат: в августе лекарства подорожали на 0,3%

В августе 2018 г. индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала года – 102,4% (в августе 2017 г. – 99,5%, с начала года – 101,8%). Такая информация приводится в отчете Росстата России.

При этом индекс потребительских цен на медикаменты в августе составил 100,3%, с начала года – 102,6% (в августе 2017 г. – 99,5%, с начала года – 97,9%).

В группе медикаментов и медицинских товаров на 0,9-1,2% стали дороже йод, кетопрофен, корвалол, верошпирон, офтан катахром, лоперамид, поливитамины с макро- и микроэлементами. Вместе с тем на 1,1% снизились цены на эссенциале форте Н, на 0,3-0,5% – на валидол, гипотиазид, метамизол натрия (анальгин отечественный), бромгексин.

Елена Сидорова

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