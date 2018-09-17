Соучредитель Cochrane Питер Гетцше со скандалом покинул организацию

Правление международной некоммерческой организации Cochrane, занимающейся независимой оценкой клинических исследований, лишило членства одного из двух соучредителей – Питера Гетцше. Основателя «Кокрейновского сотрудничества» обвинили в причинении ущерба репутации организации.

Четыре члена Совета Cochrane выразили протест в связи с принятым решением и подали в отставку. Сам Питер Гетцше опубликовал на сайте организации декларацию, заявив о кризисе морали в кругу бывших соратников. Ученый предполагает, что ряд финансирующих Cochrane фондов оказал на правление давление, чтобы избавиться от него как от носителя критических взглядов на фармотрасль. По его мнению, организация стала более коммерческой и слишком благосклонной в отношении игроков индустрии.

«Меня исключили из-за моего «поведения», в то время как скрытый мотив – это четкая стратегия продвинуть Cochrane дальше и дальше от первоначальных целей и принципов, – пишет Гетцше. – Это не вопрос личного отношения. Это очень политический, научный и моральный вопрос о будущем Cochrane. Как известно большинству людей, моя работа по большей части не очень благоприятна для финансовых интересов фармацевтической промышленности. Из-за этого Cochrane столкнулся с давлением, критикой и жалобами. То, что меня исключили – один из результатов этих кампаний».

Например, не так давно Гетцше раскритиковал обзор Cochrane, посвященный вакцинам от вируса папилломы человека. По мнению ученого, резюме получилось слишком комплиментарным, поскольку побочным эффектам использования вакцины аналитики не уделили должного внимания.

Международная некоммерческая организация Cochrane (ранее «Кокрейновское сотрудничество») была основана в 1993 году по инициативе британского исследователя Иэна Чалмерса. Название организации связано с именем эпидемиолога Арчи Кокрейна.

Источник: Science

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