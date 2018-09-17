Интернет-магазин DocDoc обслужил 2 млн пациентов

DocDoc за первые три месяца работы в формате телемедицинского маркетплейса сумел привлечь 2 млн клиентов. Как сообщает компания, чаще всего пациенты обращались за дистанционными консультациями к педиатрам, терапевтам и отоларингологам, среднее время онлайн-приема составило 14 минут.

Стремительному росту пациентской аудитории помогли оптовые продажи – DocDoc уже заключил договоры на 110 млн рублей с корпоративными клиентами и планирует до конца 2018 года нарастить этот показатель до 500 млн.

На сегодняшний день DocDoc предоставляет клиентам несколько видов услуг: запись к врачу, телемедицинские консультации, диагностика, комплексные обследования. Сервис появился в 2012 году, в 2017 году 80% компании приобрел Сбербанк, сумма сделки не раскрывалась. В конце 2017 года в одном из отделений Сбера заработал пилотный проект DocDoc и сети «Медскан» – телемедицинская кабинка, оснащенная дермаскопом, пульсоксиметром, отоскопом, электронным тонометром, камерой для осмотра переднего отрезка глаза, аппаратом ЭКГ, приборами для анализа крови и мочи.

В июне 2018 года DocDoc запустил маркетплейс shop.docdoc.ru – «интернет-магазин медицинских услуг и продуктов». Предполагалось, что на платформе можно будет приобрести телемедицинские консультации, программы медицинского страхования, а в перспективе – и лекарства. Первым партнером нового маркетплейса стала ГК «Мать и дитя».

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