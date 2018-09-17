В сети «Медквадрат» сменился генеральный директор «Аптечная сеть 36,6» частично раскрыла данные о новых владельцах » «Фармстандарт» запустил в Курской области производство пульмопорошков На новом производственном участке «Фармстандарт-лексредства» будут выпускаться противоастматические препараты. Инвестиции в запуск линии составили 1,9 млрд рублей. На мощностях «Фармстандарт-лексредства» начнут производиться препараты против заболеваний бронхолегочной системы. Среди них – продукты фармкомпании «Натива» Формисонид-Натив, Формотерол-Натив, Салтиказон-Натив, Тиотропиум-Натив, следует из сообщения Курской горадминистрации. Новый участок позволит расширить номенклатуру выпускаемой заводом продукции на 14 наименований и увеличить объемы производства на 5,4 млн упаковок в год. Курский завод «Фармстандарт-лексредства» входит в группу компаний «Фармстандарт», основным владельцем которой является Виктор Харитонин. В 2017 году на мощностях в Курской области было произведено 458,8 млн упаковок лекарств 158 наименований. Выручка «Фармстандарт-лексредства» в 2017 году составила 17,1 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей. Источник: Администрация Курской области vademec