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«Фармстандарт» запустил в Курской области производство пульмопорошков

На новом производственном участке «Фармстандарт-лексредства» будут выпускаться противоастматические препараты. Инвестиции в запуск линии составили 1,9 млрд рублей.

На мощностях «Фармстандарт-лексредства» начнут производиться препараты против заболеваний бронхолегочной системы. Среди них – продукты фармкомпании «Натива» Формисонид-Натив, Формотерол-Натив, Салтиказон-Натив, Тиотропиум-Натив, следует из сообщения Курской горадминистрации.

Новый участок позволит расширить номенклатуру выпускаемой заводом продукции на 14 наименований и увеличить объемы производства на 5,4 млн упаковок в год.

Курский завод «Фармстандарт-лексредства» входит в группу компаний «Фармстандарт», основным владельцем которой является Виктор Харитонин. В 2017 году на мощностях в Курской области было произведено 458,8 млн упаковок лекарств 158 наименований. Выручка «Фармстандарт-лексредства» в 2017 году составила 17,1 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей.

Источник: Администрация Курской области

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Сентябрь 17, 2018 | Просмотров: 82