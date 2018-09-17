В сети «Медквадрат» сменился генеральный директор

Генеральный директор сети диагностических центров «Медскан» Денис Варенков занял аналогичную должность в московской сети клиник «Медквадрат». Это изменение – следствие слияния игроков, анонсированного весной 2018 года.

Варенков возглавил три юрлица «Медквадрата» – ООО «Медквадрат», ООО «М2-Куркино» и ООО «Престиж и качество». Его обращение опубликовано на сайте сети, в «Медквадрате» подтвердили Vademecum смену руководителя. Ранее сеть возглавлял Дмитрий Грибанов.

Параллельно Денис Варенков возглавляет сеть «Медскан» бывшего депутата Госдумы Евгения Туголукова. В настоящее время идет объединение большинства активов «Медскана» с «Медквадратом».

В «Медскане» и «Медквадрате» рассчитывают, что благодаря слиянию объединенная компания покажет в 2018 году выручку в 1,5 млрд рублей. Если это случится, сеть сможет претендовать на место в ТОП15 частных многопрофильных клиник России Аналитического центра Vademecum. Однако по отдельности показатели компаний пока далеки от плановых. Выручка «Медскана», по данным сети, в 2017 году составила 257,7 млн рублей, три клиники «Медквадрата» в прошлом году выручили более 390 млн рублей. По итогам 2016 года «Медквадрат» занял 56-е место в рейтинге Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник России» с выручкой 404 млн рублей.

До прихода в «Медскан» Денис Варенков с 8 февраля по 13 сентября 2016 года был генеральным директором новокузнецкой клиники «Medica», которую впоследствии приобрела ГК «Мать и дитя».

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