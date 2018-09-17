Минпромторг создает венчурный фонд для поддержки медицинских проектов

Министерство с помощью РВК займется инвестициями в новые научно-медицинские разработки

Минпромторг планирует до конца года создать собственный фонд венчурных инвестиций для поддержки наукоемких проектов в области медицины. Речь идет прежде всего о деятельности, связанной с разработкой новых отечественных лекарственных препаратов. В создание фонда министерство вложит 4,5 млрд рублей, которые будут инвестированы в медицинские проекты в течение ближайших трех лет. Управление фондом возьмет на себя Российская венчурная компания.

О создании нового венчурного фонда для инвестиций в отечественные медицинские и фармацевтические проекты на ранней стадии сообщил на прошлой неделе первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб во время организованного Минпромторгом форума «Биотехмед».

— Речь идет о создании инновационных препаратов, новых молекул, где мы будем вместе с бизнесом брать на себя риски по реализации таких проектов на стадии поздней доклиники и на первых фазах клинических исследований, — сказал Сергей Цыб. — В течение трех лет мы направляем туда 4,5 млрд рублей из государственной программы.

Фонд будет создан на базе Российской венчурной компании (РВК), которая возьмет на себя управление инвестициями Минпромторга.

— Действительно, принято решение о создании венчурного фонда для поддержки инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, — сообщил «Известиям» заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов. — Разработка основных параметров фонда и инвестиционной стратегии близка к финальной стадии. Мы ожидаем, что фонд начнет работу уже в 2019 году.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин сообщил «Известиям», что в проекте бюджета министерства на деятельность нового фонда заложены по 1,5 млрд рублей в течение каждого из ближайших трех лет с 2019 по 2021 год.

— Ранее в рамках какой-то отраслевой программы венчурные фонды или венчурные инструменты никогда не создавались. Все фонды, которые создавались ранее за счет средств бюджета, были многоцелевыми, — подчеркнул Алексей Алехин. — Здесь мы говорим о создании отдельного инструмента поддержки инноваций, именно ранних фаз исследований в фармацевтике, медицине. Соучредителей не предполагается: это будут на сто процентов деньги Министерства промышленности и торговли. По механизму — это будет внесение в основной капитал РВК.

По словам Алексея Алехина, новый фонд будет инвестировать непосредственно в активы инновационных предприятий. Никакие другие механизмы поддержки (такие как займы или гранты) проектом не предусмотрены.

— Инвестиции будут направляться на ранние фазы исследований, доведение от доклинических до ранних фаз клинических исследований, вывод их на более поздние фазы исследований — так, чтобы это было интересно стратегическим инвесторам, — рассказал «Известиям» Алексей Алехин. По его словам, конкретные условия получения инвестиций от нового фонда будут определены позже. Вероятно, в значительной мере они будут заимствованы из условий Российской венчурной компании, на базе которой создается фонд. Максимальные объемы финансирования по одному отдельному проекту также пока не утверждены, определен точно лишь общий объем средств фонда. Впрочем, по мнению Алексея Алехина, этот объем может быть существенно увеличен за счет привлечения к работе фонда частных соинвесторов.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Дмитрий Людмирский

«Известия»