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«Белагроген» намерен построить завод ветпрепаратов в индустриальном парке Great Stone

14 сентября 2018 г. администрация парка Great Stone (Республика Беларусь) зарегистрировала в качестве резидента ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен».

Согласно проекту на территории индустриального парка планируется строительство фармацевтического завода по выпуску ветеринарных препаратов, соответствующего правилам надлежащей производственной практики (GMP). Соответствие международным стандартам позволит регистрировать производимую продукцию в зарубежных странах.

Порядка 70% выпускаемой продукции планируется поставлять на экспорт.

Китайско-Белорусский индустриальный парк Great Stone представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании независимо от страны происхождения капитала. Для резидентов индустриального парка создан благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями и обязательствами, предоставлены беспрецедентные льготы и преференции, образован отдельный и независимый орган государственного управления, осуществляющий комплексное административное обслуживание по принципу «одного окна».

gmpnews

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Сентябрь 17, 2018 | Просмотров: 87