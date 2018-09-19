Проблему срыва торгов путем их игнорирования поставщиками лекарств намерены решить в Дагестане

Дагестанское УФАС намерено провести анализ местного рынка оптовых поставок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом врио руководителя территориального органа Каир Бабаев сообщил 18 сентября в ходе публичных слушаний правоприменительной практики УФАС за III квартал текущего года.

Антимонопольный орган планирует изучить, сколько оптовых организаций присутствует на рынке субъекта, как они взаимодействуют с розницей, каков уровень конкуренции.

«Если и есть такая систематизированная информации, то она доступна лишь узкому кругу специалистов, – говорит Каир Бабаев. – Мы считаем, что анализ ситуации в оптовом звене даст нам возможность лучше прогнозировать закупочные процедуры, а также исключить из практики случаи саботажа торгов потенциальными участниками».

Что касается фармацевтической розницы в республике, то, по словам г-на Бабаева, в данном сегменте наблюдается достаточно высокий уровень конкуренции. Деятельность осуществляет 871 аптечная организация, из них только две – государственной формы собственности.

Екатерина Погонцева

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