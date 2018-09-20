Фонд RBV Capital продает портфельную компанию Bonti фармацевтическому производителю Allergan

Allergan объявила о приобретении частной компании Bonti, специализирующейся на клинических исследованиях, разработке и коммерциализации инновационных быстродействующих нейротоксинов для эстетического и терапевтического применения, говорится в пресс-релизе.

Allergan приобретет Bonti за первоначальный платёж в размере 195 млн долл. и несколько возможных дополнительных выплат, которые будут осуществляться на оговорённых этапах в соответствии с рядом стандартных условий.

C декабря 2016 г. часть акций Bonti принадлежит инвестиционному фонду RBV Capital, созданному при участии государственного фонда РВК и компании «Р-Фарм».

С приобретением компании Bonti Allergan получает международные права на портфель разработок, состоящий из двух препаратов на основе ботулотоксинов серотипа E (BoNT/E), находящихся во второй фазе клинических исследований, EB-001A и EB-001T (для эстетического и терапевтического применения соответственно). Действующее вещество обоих лекарственных кандидатов, новый ботулинический токсин серотипа E (BoNT/E), обладает уникальным клиническим профилем: начинает действовать буквально в течение нескольких часов после введения и обладает короткой продолжительностью действия в несколько недель (от 2-х до 4-х). Недавно Bonti представил основные результаты первого клинического исследования EB-001 как препарата, применяемого для разглаживания межбровных морщин. Оно подтвердило безопасность и эффективность препарата.

«Приобретение Bonti – это стратегическая инвестиция, направленная на развитие и укрепление портфеля препаратов эстетической медицины нашей компании», — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Allergan Брент Сондерс. — «Учитывая, что рынок эстетической медицины сейчас растет очень высокими темпами, быстро действующий нейротоксин с продолжительностью эффекта 2-4 недели будет весьма привлекателен для потребителей, в особенности для тех из них, кто впервые рассматривает процедуры эстетической медицины».

«Мы очень рады перспективам коммерциализации, которые открываются для наших разработок с их вхождением в портфолио продуктов эстетической медицины Allergan’а», — прокомментировал генеральный директор и сооснователь Bonti Фавад Хасан. – «Наше стремление принести пользу как можно большему числу потребителей, совмещенное с ресурсами Allergan и позицией компании на рынке, помогут осуществить цели, поставленные нашей командой и инвесторами. Мы не могли и желать более подходящей сделки».

Выход из сделки по покупке акций Bonti является уже вторым крупным успехом для фонда RBV Capital, осенью 2016 г. Allergan приобрела другую его портфельную инвестицию – компанию RetroSense Therapeutics, занимающуюся разработкой офтальмологических препаратов. Суммарные доходы только от первых платежей по двум этим сделкам RBV Capital, без учета последующих выплат, уже превысят размеры всех вложений инвесторов фонда на сегодняшний день.

«Мы ценим доверие наших уважаемых инвесторов и будем и дальше следовать той инвестиционной стратегии, которая показала свою эффективность. В нашем портфеле сохраняется ряд перспективных активов, от которых мы ожидаем серьезной отдачи в будущем», — прокомментировал управляющий партнер фонда RBV Capital Алексей Конов.

«Как инвесторы фонда мы чрезвычайно довольны результатами работы его управляющих. За достаточно непродолжительный для венчурных инвестиций период времени команде RBV Capital удалось успешно закрыть две крупные сделки, продемонстрировать высочайший профессионализм и глубокое знание рыночной конъюнктуры», — сказал генеральный директор «Р-Фарм Венчурс» Андрей Смирнов.

«Это уже второй успешный международный экзит фонда RBV Capital за последнее время, когда в роли стратега-покупателя выступает один из крупнейших мировых фармпроизводителей. Возврат на инвестиции в сделке показал трехзначный IRR только за счет первого транша, и может вырасти в дальнейшем при условии выполнения KPI. Это знаковый результат для управляющей команды и для РВК как инвестора фонда», — заявил заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

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