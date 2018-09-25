ФармМедОбращение 2018 (обновленная программа)

Обновилась программа XX Всероссийской Конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий», которая состоится 8-9 октября 2018г.

Ссылка на программу: https://drive.google.com/open?id=1GE9WpLJ-BAc-lF6i4j5zQT0sQ4WZLOwH

С предыдущей новостью Вы можете ознакомиться по адресу: http://pharmapractice.ru/150158