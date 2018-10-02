NatiVita выходит со своими онкопрепаратами на зарубежные рынки

Фармацевтическая компания NatiVita (Витебская область, Беларусь) в 2019-2020 годах намерена выйти на рынки Сирии и Ирака, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу компании.

Производственный комплекс компании успешно прошел инспекцию Министерств здравоохранения Сирии и Ирака на соответствие международным требованиям Надлежащей производственной практики (GMP). Инспекторы высоко оценили фармацевтическую систему качества и материально-техническое оснащение производственной площадки «Нативиты». В финальном отчете продукция предприятия была рекомендована к регистрации без необходимости повторного прохождения GMP-инспекции.

«Таким образом, теперь мы можем свободно выходить со своими продуктами в эти страны. В Сирию начать поставки планируется во второй половине 2019 года, в Ирак — с начала 2020-го», — отметили специалисты.

Касаясь емкости данных рынков, в компании подчеркнули, что они имеют огромный потенциал. Продвигать на них «Нативита» намерена всю линейку препаратов, применяемых в онкологии.

При этом, по сообщению предприятия, NatiVita уже зарегистрировала первые лекарственные средства в Республике Молдова. Ближайшее время регистрационные удостоверения получат сразу два препарата: Т-Маб (Трастузумаб) и Б-Маб (Бевацизумаб).

Т-Маб и Б-маб стали первыми лекарственными препаратами, зарегистрированными компанией NatiVita за пределами Беларуси.

gmpnews