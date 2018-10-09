«Материа Медика Холдинг» получила представительную фармпремию

Компания «Материа Медика Холдинг» получила представительную фармацевтическую премию «Зеленый крест». Победителем в номинации «Лучшее противокашлевое средство» авторитетное жюри признало выпускаемый компанией релиз-активный препарат «Ренгалин».

Церемония награждения победителей в 28 номинациях состоялась 5 октября в гостинице Radisson Royal напротив Дома правительства. Торжественная церемония венчала проходивший в Москве XI Аптечный саммит, который считается одним из самых представительных и авторитетных мероприятий фармацевтического сообщества.

В голосовании и выборе победителей премии «Зеленый крест» традиционно участвуют более 600 экспертов, представляющих аптечные сети. В состав членов Экспертного совета также входят руководители фармацевтических, дистрибьюторских и аналитических компаний, средств массовой информации, образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций и объединений. В оргкомитет премии входят всемирно признанные и независимые исследовательские организации: аудиторская компания «Deloitte», Ассоциация аптечного менеджмента и маркетинга, исследовательская компания «DSM Group», исследовательская компания «Mediascope» TNS Россия, российское подразделение исследовательской компании GFK, а также эксклюзивный представитель международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ центр социологических исследований Ромир.

Таким образом, организаторы премии гарантируют объективный и беспристрастный выбор лучших компаний и препаратов, представленных на отечественном рынке. Прозрачность конкурса также обеспечивали двухуровневая система голосования и автоматизированный процесс обработки данных. В голосовании приняли участие более 15 000 фармацевтов и провизоров.

«Мы воспринимаем эту премию как символ признания и доверия со стороны партнеров и коллег, – заявил директор по маркетингу и развитию «Материа Медика Холдинг» Яков Зильберман, получая ее из рук организаторов «Зеленый крест». – Отмеченный премией препарат разработан на основе технологии релиз-активности, открытой научным руководителем нашей компании Олегом Эпштейном. Наши препараты не только эффективны, но и безопасны, поэтому они завоевали широкую популярность у потребителей и в России, и за рубежом».

Как заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг», член-корр. РАН, профессор Олег Эпштейн, компания создала технологическую платформу по созданию релиз-активных препаратов. «В клиническую практику мы уже ввели более 20 лекарственных средств различных терапевтических направлений с хорошей доказательной базой – отметил Олег Эпштейн. – Помимо удостоенного сегодня премии противокашлевого препарата Ренгалин, это и противовирусные (применяемые в лечении ОРВИ и гриппа) и неврологические (успокоительные и ноотропы), урологические, гастроэнтерологические и эндокринологические лекарственные средства. Использование технологии релиз-активности открывает новые возможности для преодоления бактериальной резистентности, а также существенно улучшает перспективы лечения некоторых форм детского церебрального паралича, шизофрении, инсульта».

Источник: Материа Медика Холдинг

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