В 2017 г. более 9 тыс. диабетиков пострадали в английских больницах от передозировки инсулина

Тысячи пациентов, страдающих от сахарного диабета, подвергаются опасности в английских больницах из-за передозировки инсулина, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, проведенного благотворительной организацией Diabetes UK.

По данным исследования, в 2017 г. случаи гипогликемии были отмечены примерно у 9,6 тыс. диабетиков, находящихся на лечении в английских стационарах.

Всего в прошедшем году в отношении диабетиков в английских больницах было выявлено 260 тыс. лекарственных ошибок.

Многие больные сахарным диабетом зависят от инъекций инсулина для снижения уровня глюкозы в крови. Однако если превысить дозировку инсулина, уровень глюкозы может резко снизиться и в самых опасных случаях вызвать гипогликемическую кому.

Национальная служба здравоохранения Англии недавно инвестировала 10 млн фунтов стерлингов на увеличение числа специализированных медицинских сестер в стационарах.

pharmvestnik