Гендиректор белгородской «Медтехники» заявил о рейдерском захвате

Генеральный директор и совладелец белгородского поставщика медоборудования АО «Медтехника» Илья Коптяев публично попросил защиты от «рейдерского захвата» у губернатора региона Евгения Савченко. Именно так Коптяев расценил прошедшие недавно в компании проверки и изъятие документов, заявив, что у него вымогали 10 млн рублей за «нераспространение» компромата.

«События, происходившие на протяжении последних месяцев, выглядят для меня как попытка некоего рейдерского захвата успешной компании, направленная на то, чтобы сместить меня с должности директора, – говорится в обращении Ильи Коптяева. – Сначала на меня пытались оказать давление, прикрываясь неким «компроматом», в котором были собраны персональные данные обо мне и членах моей семьи. Затем началось давление на сотрудников».

За нераспространение информации с Коптяева требовали 10 млн рублей, а его попытка инициировать уголовное дело о вымогательстве успехом не увенчалась. Зато начались проверки. В конце сентября, например, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД изъяли из офиса документы и технику, опросили сотрудников.

Теперь Илья Коптяев просит защиты у губернатора, ссылаясь на то, что именно он в 2012 году смог вывести компанию из кризиса. АО «Медтехника», по данным «Картотеки», на 51% принадлежит региональному ДИЗО, 20,6% – у Коптяева, прочие владельцы долей не раскрываются. В 2017 году выручка компании составила 119,6 млн рублей, чистая прибыль – 2,9 млн рублей. В 2018 году «Медтехника» и подконтрольное ей ООО «Медтехника-Опт» заключили госконтракты на сумму более 160 млн рублей.

Источник: Медтехника

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