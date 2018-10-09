Кассация подтвердила решение ФАС по отмене зарегистрированных цен на «Акинетон»

Арбитражный суд Московского округа 29 сентября признал законными действия ФАС по отмене решений о согласовании цен на лекарственный препарат «Акинетон», говорится в сообщении ФАС.

Как установила ФАС России, во время регистрации лекарственного препарата в 2010 г. компания «Десма ГмбХ» представила недостоверные сведения. Отсутствовала информация о ценах на препарат в референтных странах – Австрии, Чехии и Швейцарии, отпускные цены в которых были значительно ниже заявленных для регистрации в РФ. В связи с этим на территории России были зарегистрированы необоснованно высокие цены.

«Действия ФАС России, связанные с отменой регистрации цены на лекарственный препарат «Акинетон», привели к снижению зарегистрированных цен в три раза на все торговые наименования, имеющие МНН бипереден, – до уровня минимальных отпускных цен на этот препарат в референтных для России странах. Однако, не согласившись с решением ведомства, компания «Десма ГмбХ» обратилась в суд. Первая инстанция, затем апелляция, а теперь и третья инстанция подтвердили законность и обоснованность действий ФАС России», – отмечают в антимонопольной службе.

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