Эксперт: жизнь пациентов, перенесших сердечно-сосудистую катастрофу, часто находится в руках первостольника

В Санкт-Петербурге прошел международный конгресс Congress on Open Issues in Thrombosis and Hemostasis совместно с 9-й Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и гемореологии. В течение трех дней эксперты из 38 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока обсуждали сложнейшие проблемы в области гемостаза и борьбы с тромбозами. В рамках конгресса состоялся семинар Российского антитромботического форума, в котором впервые участвовали представители аптечных сетей.

«По результатам различных опросов посетителей аптек, только четверть людей приобретают лекарства строго по рекомендациям врачей, остальные же в той или иной степени готовы прислушиваться к мнению сотрудников аптеки, – рассказала собравшимся д.б.н. Людмила Бурячковская, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦК МЗ РФ. – Но если в лечении насморка или запора советы аптекарей не нанесут человеку большого вреда, то в случае с антикоагулянтами речь идет буквально о жизни и смерти: препараты крайне эффективные, но если их принимать в неправильной дозировке или, наоборот, не принимать вообще, повторение катастрофы практически неизбежно».

Понимают ли это первостольники? По мнению главного кардиолога Управления делами Президента РФ к.м.н. Никиты Ломакина, аптечные работники далеко не всегда знакомы с важными нюансами антитромботической терапии и наверняка не знают, что прекращение приема аспирина, например после процедуры стентирования, повышает риск смерти пациента на 37%, а прием еще и клопидогрела снижает смертность на 42%. «Но при этом, если к врачам медицинские представители фармкомпаний сейчас обращаются редко, в аптеки они приходят часто, в том числе с предложениями различных акций, и для фирмы важно продать лекарство, и менее значимо – кому продать», – отметил эксперт.

«Все лекарства, необходимые людям, перенесшим сердечно-сосудистую катастрофу, находятся в ящичках ваших аптек, и от вас зависит, какой из них открыть, продавая конкретному человеку лекарство, – обратилась Людмила Бурячковская к участникам семинара. Зал при этом, увы, был полупустой.

Ольга Островская

pharmvestnik