Аптечное сообщество вновь выбрало «Кагоцел» лучшим средством для борьбы с гриппом и ОРВИ

Компания «Ниармедик» получила международную фармацевтическую премию «Зеленый крест». В номинации «Препарат выбора для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа» победителем закономерно стал противовирусный безрецептурный Кагоцел.

«Зеленый крест» – самая значимая профессиональная премия специалистов аптечного сообщества. Церемония награждения победителей состоялась 5 октября в Москве в гостинице Radisson Royal на XI Аптечном саммите – ключевом мероприятии фармотрасли.

В категории «Препарат года» определялись эффективные и зарекомендовавшие себя, по мнению аптечного сообщества, лекарственные средства. Так, индуктор интерферонов Кагоцел, оставив позади достойных конкурентов, был назван лучшим для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ.

«Мы очень гордимся тем, что препарат Кагоцел получил данную премию – это еще одно подтверждение наших успехов в борьбе за здоровое будущее, и конечно, подтверждение доверия со стороны фармацевтического сообщества, – отметила продакт-менеджер по Кагоцелу компании «Ниармедик» Анна Дахина. – В условиях постоянной изменчивости вирусов гриппа и большого количества возбудителей ОРВИ Кагоцел выступает универсальным действенным средством лечения и профилактики. Его эффективность и безопасность доказаны в многочисленных исследованиях, в общей сложности более чем на 21 000 пациентов. Мы искренне рады такой обратной связи от специалистов отрасли, при этом обещаем не останавливаться на достигнутом, и в обозримом будущем вас приятно удивить».

Победители премии «Зеленый крест» определялись путем двухэтапного голосования экспертов. Условия отбора были достаточно жесткими: в голосовании участвовали более 600 экспертов, представляющих аптечные сети, в состав членов Экспертного совета также входили руководители фармацевтических, дистрибьюторских и аналитических компаний, средств массовой информации, образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций и объединений. Кроме того, параллельно на сайте премии проводилось голосование аптечного сообщества, в котором приняли участие более 15 000 фармацевтов и провизоров. Победителей ряда номинаций определяли именно аптечные работники. Таким образом гарантирован объективный и беспристрастный выбор лучших компаний и препаратов, представленных на отечественном рынке.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Кагоцел получает престижную награду. Например, практикующие врачи, в рамках премии Russian Pharma Awards, ежегодно, начиная с 2015 года, отмечают Кагоцел как самый назначаемый препарат при лечении ОРВИ и гриппа. Кроме того, в прошлом году миллионы россиян проголосовали за Кагоцел и выбрали его «Товаром года», тем самым подтвердив огромное доверие потребителей к препарату и позицию лидера.

Источник публикации: Ниармедик

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