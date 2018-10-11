Фармрынок в пятерке лидеров по вовлеченности персонала

По показателям вовлеченности персонала сектор «Фармацевтика и медицина» входит в пятерку лидеров в общем рейтинге отраслей российской экономики. Таковы результаты исследования, проведенного компанией «ЭКОПСИ Консалтинг».

Эксперты компании ежегодно исследуют вовлеченность сотрудников компаний, участвующих в конкурсе «Рейтинг работодателей России».

Как отмечают авторы исследования по итогам 2017 года, в сфере фармацевтики и медицины в последние годы наблюдается положительная динамика вовлеченности. Если в 2015 году средний показатель по отрасли был равен 71%, то к 2017 году он вырос до 83%.

«По нашим наблюдениям, такую динамику можно объяснить как минимум двумя причинами, – комментирует исследование партнер, руководитель практики «Социология бизнеса» компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Андрей Онучин. – Во-первых, это связано с повышением интереса фармацевтических компаний к теме вовлеченности в целом. Помимо ставших уже традиционными замеров «внутренней температуры» компаний, они действительно нацелены на реальные мероприятия для повышения вовлеченности: обучение, развитие лидерских навыков у персонала. Повышенное внимание уделяется и ценностям компаний, корпоративной культуре.

Во-вторых, приход в фармкомпании менеджеров и специалистов из FMCG отрасли задал дополнительную активность и динамику жизни внутри компаний в целом, что могло повлиять и на вовлеченность».

По словам специалиста практики «Социология бизнеса» «ЭКОПСИ Консалтинг» Полины Кушнир, фармацевтический сектор в целом отличается более высоким уровнем удовлетворенности по большинству индикаторов. При этом эксперт обращает внимание на такие традиционно «слабые» факторы как «Компенсация» и «Оценка и признание».

«По всем компаниям и по всем отраслям эти пункты оцениваются ниже прочих факторов («Денег всегда не хватает»). А вот в фармацевтике ситуация по ним является значительно менее критичной, чем в прочих отраслях, хотя и продолжает оставаться главной зоной развития», – отмечает Полина Кушнир.

От сектора «Фармацевтика и медицина» в исследовании приняли участие 15 фармкомпаний (показатель вовлеченности 79%), 4 аптечные сети (81%) и

8 медицинских клиник (79%).

В общем рейтинге отраслей лидирует сектор «Строительство и недвижимость» (с общим средним показателем 87%). На втором месте «Энергетика, добыча и переработка сырья» (85%). Далее с показателем 83% следуют «IT и интернет», «Фармацевтика и медицина» и «Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес».

Исследуя вовлеченность, «ЭКОПСИ Консалтинг» использует собственную модель, которая включает в себя три ключевых компонента вовлеченности (увлеченность работой, приверженность компании, инициатива) и 11 организационных индикаторов, которые оказывают на вовлеченность опосредованное влияние.

Наталья Маскина

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