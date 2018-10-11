Заведующую больничной аптекой обвиняют в получении взяток

Два уголовных дела возбуждено в Забайкальском крае в отношении заведующей аптекой Дорожной клинической больницы на станции Чита-2 ОАО «РЖД». Женщина подозревается в систематическом получении взяток за содействие в закупочных процедурах.

По данным следствия, на протяжении 2016-2018 гг. руководитель аптеки получала от коммерческих фирм взятки в общем размере 255 тыс. рублей. Взамен предпринимателям гарантировалась победа в конкурсах на поставку лекарств и медизделий в дорожную больницу.

Расследование дел, возбужденных по ч. 2 ст. 290 УК РФ, продолжается, сообщила помощник руководителя следственного управления Екатерина Пляскина.

При рассмотрении аналогичных дел суды обычно назначают условные сроки заведующим аптеками. Так, летом 2018 г. в Костромской области суд назначил руководителю муниципальной аптеки наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 210 тыс. руб. Кроме того, с заведующей были взысканы средства, полученные в виде взятки, – 150 тыс. руб. Компания-поставщик была оштрафована на 500 тыс. рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Ольга Коберник

pharmvestnik