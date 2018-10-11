В Саратовской области срыв закупок лекарств закончился гибелью пациентки

Прокуратура Саратовской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Не исключено, что в процессе расследования статья может быть переквалифицирована – ведь необеспечение лекарственным средством молодой женщины с сахарным диабетом обернулось гибелью пациентки.

28-летняя местная жительница направила обращение Уполномоченному по правам человека по Саратовской области, в котором она сообщала, что является инвалидом 1 группы по заболеванию «сахарный диабет» и нуждается в постоянном приеме медикаментов. С января по май 2018 года в поликлинике ей было отказано в выписке льготных рецептов из-за их отсутствия в аптечном учреждении.

К проверке фактов, изложенных в письме, подключилась прокуратура. Было установлено, что перебои с поставками препаратов возникли из-за того, что соответствующие торги, организованные Минздравом Саратовской области лишь в мае, были признаны несостоявшимися. В итоге госконтракт на поставку лекарств удалось заключить только в августе 2018 года. И все это время Министерство здравоохранения области давало поликлиникам устные указания не выписывать рецепты, видимо, чтобы не портить статистику по показателю «рецепты на отсроченном обслуживании».

Пациентка приобретала дорогостоящие препараты за свои деньги, но продолжать прием по прежней схеме ей не позволяли финансовые возможности, и она экономила, как могла. Из-за этого у пациентки развилось осложнение и она умерла.

Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия решения об уголовном преследовании виновных лиц. Одновременно региональному министру здравоохранения внесено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено: дисциплинарную ответственность понесли три должностных лица.

Напомним, что накануне стало известно о том, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал заявление министра здравоохранения Владимира Шульдякова об увольнении по собственному желанию. С 9 октября к работе в этой должности приступила Наталья Мазина.

Екатерина Погонцева

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